RGE 1/2018 – LOTTO PRIMO

TRIBUNALE DI GENOVA

PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

R.G. 01/2018

DOTT. ROSARIO AMMENDOLIA

AVVISO DI VENDITA

Il Liquidatore Dott. Federico Diomeda avvisa che il giorno 9 Dicembre 2019 alle ore 15:30 presso il Tribunale di Genova, aula 44, piano 3°, avrà luogo la vendita senza incanto dei seguenti beni:

LOTTO PRIMO: Piena proprietà dell’appartamento sito in Genova Via Costantino Reta, distinto con il civico numero 15, interno numero 11, posto al quinto piano ed ultimo, senza ascensore composto da vano ingresso-soggiorno, disimpegni, n° 2 camere, cucina e gabinetto con doccia.

Prezzo base: LOTTO PRIMO Euro 44.800,00 (QUARANTAQUATTROMILAOTTOCENTO/00) saranno comunque ritenute valide, al fine di partecipare alla gara, offerte non inferiori ad Euro 33.600,00(TRENTASEIMILA/00);

In presenza di più offerte, ai sensi dell’art. 573 c.p.c. verrà effettuata una gara tra gli offerenti sulla base dell’offerta più alta con rilancio minimo fissato in € 1.000,00 (MILLE/00).

Cauzione 10% del prezzo offerto; spese presunte 15% del prezzo offerto, entrambe con assegni circolari N.T. intestati a “LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO N. 01/2018” allegati all’offerta.

Le offerte di acquisto, redatte in bollo da € 16,00 dovranno essere presentate in busta chiusa il giorno Venerdì 6 Dicembre 2019 dalle ore 9:00 alle ore 13:00, presso lo studio del Liquidatore del Patrimonio, sito in Genova, Via Fieschi, civico n. 3, interno n. 5.

Per stato di occupazione, regolarità edilizia, urbanistica e catastale, abitabilità e dettagliata descrizione dell’immobile nonché modalità presentazione offerte, consultare perizia ed avviso di vendita pubblicati a norma di legge sui siti internet www.astegiudiziarie.it, www.cambiocasa.it, www.ogginotizie.it Per informazioni contattare il Liquidatore telefonando al n. 010/5761194