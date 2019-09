TRIBUNALE DI GENOVA

RG 603/2019

AVVISO DI VENDITA

Il delegato Avvocato Alessia Visdomini – con studio in Genova, Via Marcello Durazzo 1/9, mail alessiavisdomini@gmail.com; pec: avv.alessiavisdomini@legalpec.eu; tel. 010/8311321-8312375, avvisa che il giorno 28 novembre 2019 alle ore 17.30 presso il Tribunale di Genova, aula 46, piano 3°, avrà luogo la vendita dei seguenti beni:

LOTTO UNICO:

Immobile :

appartamento sito in Comune di Zoagli in Via San Rocco civico 1 e più precisamente: appartamento distinto con il civ. 1, composto dal piano S1: cantine, lavanderia; piano terreno: bagno, angolo cottura, zona pranzo, soggiorno; piano primo: due bagni, due camere.

Identificativi catastali: l’immobile, in capo all’esecutato in ragione di un mezzo ciascuno, è identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Zoagli (GE), al foglio 15, mappale 206, subalterno 4, zona censuaria 2, Cat. A/7, classe 1, vani 8.5, R.C. € 1.158.93.

Terreno :

sito in Comune di Zoagli, censito al Catasto Terreni del medesimo Comune al foglio 15, mappale 630, qualità uliveto, classe 1, superficie 12 are e 58 centiare, reddito dominicale euro 7.15, reddito agrario euro 4.22.

PREZZO BASE LOTTO UNICO: EURO € 440.000,00 (EURO QUATTROCENTOQUARANTAMILA/00).

OFFERTA MINIMA AI SENSI DELL’ART. 572 COMMA 3 C.P.C.: € 330.000,00 (EURO TRECENTOTRENTAMILA/00).

Le offerte di acquisto, in marca da bollo da Euro 16,00, dovranno essere presentate, previo appuntamento, in busta chiusa presso lo studio del professionista delegato, avv. Alessia Visdomini, sito in Genova, Via alla Via Marcello Durazzo 1/9 (tel. 0108311321 – mail alessiavisdomini@gmail.com ) entro le ore 12:00 del giorno 27 novembre 2019 , pena l’inefficacia delle offerte medesime.

All’offerta dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità valido dell’offerente, nonché un assegno circolare non trasferibile intestato a “Procedura 603/19 RG – Tribunale di Genova ” per un importo pari al 10% del prezzo offerto a titolo di cauzione. Tale importo sarà trattenuto dalla procedura nel caso in cui l’offerente, resosi aggiudicatario del bene, rifiuti poi di acquistare lo stesso. E’ escluso ogni pagamento in forma telematica.

Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo le modalità meglio descritte nell’avviso di vendita.

Il presente avviso di vendita sarà reso pubblico, almeno 45 giorni prima del termine di presentazione delle offerte, mediante l’inserimento dello stesso (unitamente alla perizia di stima) sul portale del Ministero della giustizia denominato “Portale delle Vendite Pubbliche” (https://portaledellevenditepubbliche.giustizia.it/pvp/),e sui siti www.astegiudiziarie.it, “GENOVA OGGI NOTIZIE”, “CAMBIO CASA.IT”, e su quelli gestiti dalla A. Manzoni & C. S.p.a. www.immobiliare.it, www.entietribunali.it, www.genova.repubblica.it.

Per la visita dell’immobile e per ogni ulteriore informazione contattare il Custode giudiziario So.Ve.Mo. S.r.l. 010/5299253.