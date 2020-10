TRIBUNALE DI GENOVA

DIVISIONE IMMOBILIARE RG 1154/2017

III AVVISO DI VENDITA

Il delegato Avv. Davide Patellani con studio in GALL. DI C.SO GARIBALDI N.22/2 CHIAVARI (GE) TEL 0185/314993 FAX 0185/314993 – e.mail- segreteria@studionicatorepatellani.com e.mail PEC: avvdavidepatellani@puntopec.it, avvisa che il giorno 16/12/2020 ORE 14.00 presso il Tribunale di Genova, aula 46, piano 3°, avrà luogo la vendita telematica sincrona a partecipazione mista dei seguenti beni:

LOTTO UNICO:

Composto da appartamento sito in Genova, Via Napoli civico 6 interno A, censito presso l’Agenzia delle entrate, Ufficio del Territorio e della Provincia di Genova, al Catasto Fabbricati, sezione GEC, foglio 6, particella 201, subalterno 24, categoria A/3, classe IV, consistenza 8 vani, rendita € 1.342,79, posto al piano seminterrato e composto da cucina, soggiorno, tre camere da letto, due servizi igienici, cinque locali ripostiglio, un vano di distribuzione (corridoio), un terrazzo piastrellato direttamente comunicante al piano, un giardino parzialmente piantumato anch’esso direttamente comunicante al piano, un locale di deposito ed una cantina posti al piano secondo seminterrato.

Prezzo base: Euro 155.250,00

Rilancio in caso di gara: € 2.000,00.

Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa che dovrà essere consegnata direttamente dall’interessato, o da un suo delegato, entro le ore 12,00 del giorno 15/12/20 , presso lo studio del professionista delegato, Avv. DAVIDE PATELLANI – con studio in GALL. DI C.SO GARIBALDI N.22/2 CHIAVARI (GE) previo appuntamento telefonico al 0185/314993.

L’offerente dovrà versare anticipatamente, a titolo di cauzione, una somma pari al dieci per cento (10%) del prezzo offerto, esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario all’uopo acceso presso Banco BPM s.p.a. ed intestato a “PATELLANI DAVIDE – D. G. TRIB. GE RG 1154/17” al seguente IBAN – IT77 T 05034 31950 000000006117 e tale importo sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto.

Il bonifico, con causale “D. G. TRIB. GE RG 1154/17 versamento cauzione”, dovrà essere effettuato in modo tale che l’accredito delle somme abbia luogo ENTRO il giorno precedente l’udienza di vendita telematica .

Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo le modalità meglio descritte nell’avviso di vendita.

I beni immobili di cui sopra sono meglio descritti nella relazione di stima a firma dell’esperto, Geom. Matteo Ferrari, consultabile sui siti www.astegiudiziarie.it, www.cambiocasa.it, www.genovaogginotizie.it www.immobiliare.it, www.entitribunali.it, www.genova.repubblica.it.

Maggiori informazioni possono essere reperite presso il Delegato, Avv. DAVIDE PATELLANI – con studio in GALL. DI C.SO GARIBALDI N.22/2 CHIAVARI (GE) TEL 0185/303777 FAX 0185/314993 – email- segreteria@studionicatorepatellani.com email PEC: avvdavidepatellani@puntopec.it.

Si segnala che per la vendita del presente immobile il Tribunale non si avvale di mediatori e che nessun compenso per mediazione deve essere dato ad agenzie immobiliari.