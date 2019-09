TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONI IMMOBILIARI RF 90/2018

AVVISO DI VENDITA

Il delegato Dott.ssa Elisa Papandrea avvisa che il giorno 30/10/2019 ore 17.30 presso il Tribunale di Genova, aula 46, piano 3°, avrà luogo la vendita dei seguenti beni:

LOTTO UNICO:

Nel comune di Masone (GE), in Località Groppo, fabbricato industriale sito in Via Valle Stura 14D, piano terra-primo.

PREZZO BASE: EURO 383.500,00

SARANNO COMUNQUE RITENUTE VALIDE, AL FINE DI PARTECIPARE ALLA GARA, OFFERTE NON INFERIORI AD EURO 287.625,00

Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa che dovrà essere consegnata direttamente dall’interessato, o da un suo delegato, presso lo studio del Professionista Delegato entro le ore 12,00 del giorno 29/10/2019, previo appuntamento telefonico.

All’offerta dovrà essere allegato un assegno circolare non trasferibile intestato al “Fallimento CASAF di Sartirio marco & Enzo S.n.c. RF N 90/2018″, di importo non inferiore al 10% del prezzo offerto, da imputarsi a titolo di deposito cauzionale, che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto; escluso ogni pagamento in forma telematica. Il mancato deposito cauzionale nel rispetto delle forme e dei termini indicati, preclude la partecipazione all’asta.

Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo le modalità meglio descritte nell’avviso di vendita.