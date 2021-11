RF 108/2018 – LOTTO 2

TRIBUNALE DI GENOVA

FALLIMENTO RF 108/2018

V AVVISO DI VENDITA

Il delegato Dott. Sebastiano Rezzano con studio in Chiavari, Via Nino Bixio 19/13 – tel. 0185 311805, avvisa che il giorno VENERDI’ 21 GENNAIO 2022 alle ore 14.00 nella sala di udienza del Tribunale di Genova (Palazzo di Giustizia, piano 3°, aula n. 46), avrà luogo la vendita dei seguenti beni:

LOTTO 2:

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di immobile ad uso posto auto scoperto sito in Cicagna (GE), Via Pian Mercato composto n°3 posti auto pavimentati con la stesa di uno strato di conglomerato bituminoso. – La superficie commerciale dei posti auto è pari a mq.26,09

Identificativi catastali

Foglio 9, mappale 147, sub. 2, Via Statale Monleone snc, piano T, cat. C/6, cl.1, cons. mq. 26, sup. cat. mq. 26, R.C. € 67,09.

PREZZO BASE: EURO 6.000,00

Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa che dovrà essere consegnata direttamente dall’interessato, o da un suo delegato, presso lo studio del Professionista Delegato entro le ore 12:00 del giorno 20/01/2022, previo appuntamento telefonico.

All’offerta dovrà essere allegato un importo versato a titolo di cauzione, non inferiore al 10% del prezzo offerto da effettuarsi mediante ASSEGNO CIRCOLARE Non Trasferibile intestato a “FALLIMENTO R.F. 108/2018 TRIBUNALE DI GENOVA, che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto; escluso ogni pagamento in forma telematica. Il mancato deposito cauzionale nel rispetto delle forme e dei termini indicati, preclude la partecipazione all’asta.

Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo le modalità meglio descritte nell’avviso di vendita.

Per stato di occupazione, regolarità edilizia, urbanistica e catastale, abitabilità e vincoli nonché modalità presentazione offerte cartacee e telematiche, consultare avviso di vendita e perizie pubblicate a norma di legge sul portale delle vendite pubbliche e sui siti internet (https://pvp.giustizia.it/pvp/it/homepage.page), e sui siti internet www.astegiudiziarie.it, www.ogginotizie.it; www.immobiliare.it; www.entietribunali.it; www.genova.repubblica.it; www.cambiocasa.it

Si segnala che per la vendita del presente immobile il Tribunale non si avvale di mediatori e che nessun compenso per mediazione deve essere dato ad agenzie immobiliari.