Resta incastrata tra vagone e banchina: salva

Poco dopo le 9, una donna inglese è rimasta incastrata tra il vagone e la banchina della metro. Salva per miracolo.

Alla stazione Termini, poco dopo le 9, una donna è rimasta incastrata tra il treno e la banchina. La sfortunata è una turista inglese.

Per fortuna, è stata soccorsa subito e il peggio è stato evitato. Tuttavia, l’aiuto degli altri passeggeri non è bastato per tirarla su. Per effettuare tutte le manovre necessarie, la metro A è stata bloccata nella tratta San Giovanni- Ottaviano.

Sul luogo è intervenuta anche la polizia locale. A Termini è arrivato anche il 118 che ha constatato che la donna era in buone condizioni.

Il traffico sulla linea è stato ripristinato poco dopo. Una mezz’ora molto lunga per la povera turista che pensava di trascorrere una tranquilla domenica mattina a vedere le bellezze monumentali della città eterna.