RUOLO: TRIBUNALE DI GENOVA ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 88/2017

Giudice dell’esecuzione: Dott. Roberto Bonino

Professionista delegato alla vendita: Dott.ssa Alessandra Romanengo

Custode Giudiziario: Dott.ssa Alessandra Romanengo

Diritto reale posto in vendita e caratteristiche: piena proprietà per la quota di 1000/1000 relativamente ad immobile ad uso appartamento in Mezzanego, Via Valmogliana n. 26 piano terra (N.C.E.U del comune di Mezzanego foglio 16, mappale 171, subalterno 1, categoria A/3, classe 2, vani 6,5, R.C. € 419,62) nonché piena proprietà per la quota di 1000/1000 dei terreni annessi all’appartamento (N.C.T. del comune di Mezzanego foglio 16, mappale 164, classe 1, consistenza 550 mq, R.D. € 0,51 R.A. € 0,14, foglio 16, mappale 165, classe 1, consistenza 2.570 mq, R.D. € 3,98 R.A. € 5,97 e foglio 16, mappale 170, classe 1, consistenza 110 mq, R.D. € 0,10 R.A. € 0,03)

VENDITA SENZA INCANTO: PREZZO BASE: € 26.500,00

Data, luogo e ora fissata per la vendita: 19/11/2019 ore 14.00 sala di udienza del Tribunale di Genova (Palazzo di Giustizia – piano 3° – aula n. 46)

Maggiori informazioni: reperibili presso il Custode, sul Portale delle Vendite Pubbliche, sui siti internet www.astegiudiziarie.it, CAMBIOCASA.it , GENOVAOGGINOTIZIE.IT, www.immobiliare.it , www.entietribunale.it e www.genova.repubblica.it e sul quotidiano La Repubblica.

SI SEGNALA CHE PER LA VENDITA DEL PRESENTE IMMOBILE IL TRIBUNALE NON SI AVVALE DI MEDIATORI E CHE NESSUN COMPENSO PER MEDIAZIONE DEVE ESSERE DATO AD AGENZIE IMMOBILIARI.