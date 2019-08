Renzi: “Folle tornare subito alle urne”

Salvini vuole subito le elezioni, ma Renzi non è d’accordo.

Matteo Salvini vuole andare al voto subito per “capitalizzare”, ma Matteo Renzi non è d’accordo. “Folle votare subito. Governo istituzionale, taglio dei parlamentari e poi il referendum”.

Non si fa attendere la replica di Salvini, impegnato nel suo Beach Tour dove – in Basilicata e Calabria – non sono mancati fischi e contestazioni. “Sento Grillo e Renzi e inorridisco al pensiero di un governo tra loro. Siamo seri, l’Italia ha bisogno di certezze, fermezza, chiarezza e tanti sì”. E su Twitter rincara la dose scrivendo: “Non siamo più negli anni Trenta, nel nostro Paese non ci sono Hitler all’orizzonte e chi governa in Italia lo decidono gli italiani”.

Nel frattempo Grillo scrive un lungo post sul suo blog: “Dobbiamo fare dei cambiamenti? Facciamoli subito, altro che elezioni, salviamo il Paese dal restyling in grigio-verde dell’establishment che lo sta avvolgendo. Come un serpente che cambia la pelle.

Mi eleverò per salvare l’Italia dai nuovi barbari, non si può lasciare il Paese in mano a della gente del genere solo perché crede che senza di loro non sopravviveremmo. Lasciamoci quindi alle spalle psiconani, ballerine e ministri propaganda a galleggiare come orridi conglomerati di plastica nei mari: per loro quella è vita, una gran vita, per noi soltanto sporcizia non biodegradabile”.