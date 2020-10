Regioni: Salvini, spero Toti ci faccia lavorare in fretta

“In Liguria non vediamo l’ora di cominciare a lavorare. Siamo già al lavoro in Veneto, nelle Marche, siamo al lavoro dove siamo all’opposizione. Spero che Toti ci permetta di farlo in fretta. So che nella Giunta ligure la Lega sarà ben rappresentata. Spero che non venga tirata troppo alle lunghe, noi cominceremo a lavorare anche domani”. Il segretario della Lega è arrivato a Genova per incontrare il segretario ligure Edoardo Rixi e gli eletti del partito. Parlando della Giunta Ligure, Rixi ha detto: “Tutti hanno diritto a rivendicare, poi il presidente fa la sintesi, spetta a chi governa mettere le persone giuste al posto giusto. Il tema è come equilibrare giunta e consiglio, perché è evidente che chi ha la presidenza della Regione difficilmente può avere la presidenza del consiglio. Noi non rivendichiamo nulla, chiediamo un sistema equilibrato che possa funzionare per altri cinque anni. Bisogna equilibrare Giunta e Consiglio”. Tra le ipotesi circolate c’è quella di Ilaria Cavo, di ‘Cambiamo con Toti’ ex assessore alla presidenza del Consiglio, posto che piace alla Lega.

A Salvini è stato chiesto se il fatto che Toti tenga la delega alla Sanità sia una bocciatura della gestione sanitaria che era in mano all’assessore leghista Sonia Viale, che non è stata rieletta. “Non entro nel merito delle scelte locali”, ha detto Salvini