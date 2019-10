Regione Lazio stanzia 620mila euro per corso contro gioco d’azzardo

Nel corso dell’evento sono stati illustrati, tra gli altri, gli investimenti finanziati dalla Regione Lazio per il contrasto al gioco d’azzardo patologico (oltre 14 milioni di euro), gli strumenti e le strategie efficaci di cura e riabilitazione per affrontare e gestire il fenomeno.

Il piano biennale della Regione Lazio per il contrasto al Gioco d’azzardo patologico prevede un investimento di 14.430.000 milioni euro provenienti dal fondo nazionale GAP e dal fondo sanitario su tre macro-aree d’intervento: “Prevenzione”, “Cura e riabilitazione”, “Rafforzamento del Sistema”. Nello specifico, per la prevenzione sono stati impegnati 2.760.000 euro; per la cura e riabilitazione 9.925.000 euro; per il rafforzamento del sistema 1.745.000 euro.

Tra le attività previste nel piano, ci sono anche la realizzazione di un PORTALE REGIONALE, denominato “Osservatorio on line permanente Gap”, che permetterà una rilevazione sistematica e completa dei dati, anche per monitorare la distanza delle sale gioco dai luoghi sensibili. Per tali attività è previsto stanziamento di 307.982,90 euro. È stato anche elaborato il MARCHIO “Slot Free-Regione Lazio con il pay off “Qui si vince davvero: la Regione Lazio dice no al gioco d’azzardo”, che verrà assegnato agli esercizi commerciali che rinunceranno al gioco d’azzardo (l’investimento è di 400.000 euro). Infine, è stata ideata la CAMPAGNA INFORMATIVA E DI PREVENZIONE “GAME OVER”, realizzata dall’Ipab Asilo Savoia che, nel corso di un biennio, coinvolgerà le seconde classi delle circa 400 scuole secondarie di secondo grado del Lazio. Il finanziamento assegnato per il primo anno è di 400.000 euro.

“La strategia della Regione Lazio opera a 360 gradi per prevenire e affrontare tutti i risvolti della ludopatia. Parliamo di una vera e propria forma di schiavitù, capace di minare le famiglie dal punto di vista economico, sociale, emotivo e relazionale. Creare sui territori una rete di assistenza capace di intercettare i primi campanelli d’allarme della patologia e di prendersi carico di chi, invece, ne è già vittima è pertanto una priorità della Regione. È possibile centrare l’obiettivo solo con la collaborazione dei diversi soggetti, dalle Asl al terzo settore, passando per i Comuni e le scuole. Su questa strada, continueremo a lavorare con il massimo impegno – spiega l’Assessore regionale alle Politiche sociali, Welfare ed Enti locali Alessandra Troncarelli – Molteplici gli interventi realizzati o in corso di realizzazione: la Regione ha destinato alle Asl quasi 10 milioni di euro per il rafforzamento rinforzo dei servizi, dalla presa in carico alla cura e riabilitazione, passando per la consulenza legale, psicologica e finanziaria alle vittime dell’usura e ai loro familiari. Ai 36 Comuni capofila di distretto sono stati, poi, riservati 1.242.352,94 euro per il potenziamento delle attività degli sportelli informativi distrettuali volti alla prevenzione e al trattamento del gioco d’azzardo”.