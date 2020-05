Regionali: Toti, votare a luglio

“Lo stato di emergenza sanitaria non è incompatibile con il diritto costituzionale dei cittadini di esprimere il voto in estate. Nel particolare la preferenza dei governatori sarebbe nella seconda o nella terza settimana di luglio”. Lo ha detto il presidente della Liguria Giovanni Toti, che, come vicepresidente della Conferenza delle Regioni, è stato ricevuto dalla commissione Affari costituzionali della Camera, in merito alla conversione in legge del decreto che ha prorogato la scadenza di sei legislature regionali e del voto per il rinnovo dei relativi consigli .

“Entro giugno è prevista la riapertura dell’intero Paese, per questo, come regioni che vanno al voto, chiediamo al Governo di aprire la finestra elettorale nei mesi di luglio e agosto.

Questa è un’opportunità, che se il quadro epidemiologico lo consentirà permetterà ai cittadini di esprimere il loro voto e di evitare un imprudente rinvio delle elezioni in autunno che, a seconda della situazione emergenziale, potrebbe condurre a un ulteriore prolungamento della legislatura in corso”.

Toti ha ricordato che molte delle Regioni coinvolte” avevano fatto richiesta al Governo di consentire il voto in estate e anche nella giornata di lunedì, ma dal Consiglio dei Ministri è nato un testo diverso che esclude il voto in estate. “Vogliamo che questa possibilità sia ripresa in considerazione. È necessario ripristinare un dialogo tra istituzioni sulle scelte relative a materie di competenza regionale come le elezioni per garantire ai cittadini un diritto costituzionale”.