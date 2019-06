Regionali in Campania: De Luca parla delle coalizioni

Vincenzo De Luca, governatore della Regione Campania, parla delle coalizioni per le regionali.

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha parlato delle coalizioni per le elezioni regionali in Campania durante un’intervista al programma ‘Barba e capelli’ in onda su Radio Crc.

“Se ci sarà il Pd nella mia coalizione per le Regionali? Ci sarà ma soprattutto ci sarà De Luca perché quando si vota nei territori le bandiere dei partiti contano fino ad un certo punto. Conta la capacità di presentarsi ai cittadini dicendo io nella mia vita ho fatto questo sarà bello vedere cosa hanno fatto quelli che si candidano, in qualche caso niente”.

Ha aggiunto inoltre che: “Quando si è votato per le Europee a Bari, nella stessa giornata, ci sono state anche le elezioni per il Comune alle Europee si è registrato un dilagare della Lega e dei Cinque stelle, oltre il 50%. Nella stessa giornata De Caro ha ricevuto il 65% dei voti. Questo per dire che i cittadini ragionano sulla base di quello che vedono e dei propri interessi diretti”.