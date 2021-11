Regina Elisabetta, tristezza infinita a Buckingham Palace: sono tutti addolorati

Per la Regina Elisabetta è una giornata ricca di tristezza. Infatti Sua Maestà per la prima volta vivrà il giorno dell’anniversario senza l’amato Filippo.

La Regina Elisabetta ed il Prinicipe Filippo sono una delle coppie più iconiche della storia recente. Per averlo al suo fianco Sua Maestà ha lottato contro la sua famiglia e l’establishment, mentre il Principe per amore ha rinunciato alla sua carriera militare ed ha imparato a rimanere al suo posto. Insieme hanno trascorso 73 anni di matrimonio riuscendo a mantenere in piedi una monarchia che riesce a stare al passo con i tempi.

Il loro matrimonio è stato il più longevo della monarchia inglese. Inoltre il successo del loro matrimonio viene ricordato proprio oggi, 20 novembre, visto che in questa giornata cade proprio l’anniversario tra i due. Questo infatti sarà il primo anniversario di matrimonio senza Filippo. Il principe di Edimburgo è scomparso lo scorso 9 aprile all’età di 98 anni. Andiamo quindi a vedere chi è stato Filippo e come Elisabetta affronterà questo giorno speciale.

Nel corso della sua vita il Principe Filippo è riuscito a stare sempre un passo ind ietro alla Regina. Nonostante il ruolo ingombrante di Elisabetta, il Principe è sempre riuscito a mostrarsi molto intelligente e versatile. Arrivato a Palazzo si è subito scontrato con le regole di corte e più cercava di sentirsi utile, dare consigli, proporsi per delle iniziative e più dall’establishment arrivava l’invito a stare al suo posto. Ben presto ha quindi capito il suo ruolo, evitando inutili scontri a Palazzo. Però dietro a molte di modernità del Regno c’è proprio la sua figura.

Dopo 73 anni di matrimonio, la Regina per la prima volta si troverà a ‘festeggiare’ l’anniversario senza il suo amato Filippo. Il Principe, però, quando era in vita non amava molto i festeggiamenti e li trovava una vera perdita di tempo. Inoltre viste le sue condizioni di salute, per quest anno non era previsto nessun festeggiamento. Nonostante ciò sarà una giornata difficile per Elisabetta, che nonostante tutto ha rivelato che è già proiettata verso il 2022, anno del Giubileo di Platino. Vedremo quindi se dalla Royal Family arriverà una nota ufficiale per ricordare il compianto principe.