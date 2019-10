Regina Elisabetta II conferma Brexit

“Gran Bretagna fuori dall’UE entro il 31 ottobre”

In occasione del Queen’s Speech, la Regina Elisabetta ha confermato e ribadito l’intenzione del governo britannico di lasciare l’Unione europea il prossimo 31 ottobre.

La regina ha fatto inoltre sapere di voler aprire una nuova fase all’insegna della collaborazione con l’Unione Europea.

“Il mio governo intende lavorare per una nuova partnership con la Unione europea, basata su libero commercio e cooperazione di amicizia […]. I miei ministri lavoreranno per attuare nuovi regimi per la pesca, l’agricoltura, il commercio, cogliendo le opportunità che si presentano con l’uscita dalla Ue”, ha dichiarato la Regina leggendo il discorso scritto dal suo governo. Per quanto riguarda i cittadini europei che hanno contribuito in maniera significativa all’economia britannica, la regina ha confermato che avranno la possibilità di rimanere nel Regno Unito, dove potranno continuare a svolgere le proprie funzioni anche dopo l’uscita di Londra dall’Unione Europea.

In occasione del discorso, la regina ha confermato anche l’introduzione a partire dal 2021 di un sistema a punti sul modello australiano che possa regolare e consentire l’ingresso degli stranieri nel Regno Unito in base alle capacità personali e alla possibile funzione da mettere al servizio del Paese.