Reggio Calabria, Tir disperde gasolio su A2: incidenti a catena e traffico bloccato

Il gasolio è fuoriuscito dopo la rottura del serbatoio

Una serie di incidenti a catena sull’A2 Autostrada del Mediterraneo causati dalla rottura del serbatoio di un’autocisterna, in transito nel tratto tra gli svincoli di Villa San Giovanni e Gallico, che ha disperso gasolio sul manto stradale. Il disguido ha causato numerosi disagi e il traffico è rimasto bloccato per ore. Sul posto è intervenuto il personale Anas, oltre ai vigili del fuoco e alle Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, per la pulizia del piano viabile e per ripristinare in piena sicurezza la circolazione nel più breve tempo possibile. Le autorità hanno disposto la chiusura del traffico in direzione nord con deviazione obbligatoria all’uscita dello svicolo di Reggio Porto e rientro a Villa San Giovanni percorrendo la strada statale 18 Tirrena Inferiore. Fortunatamente nessun automobilista è rimasto ferito in modo grave.