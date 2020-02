Referendum 29 marzo, come votare dall’estero

Il Consiglio dei ministri ha deciso di indicare la data del 29 marzo per il referendum sulla riforma costituzionale per il taglio dei parlamentari. Il Comune di Udine ha stilato la lista di passaggi da seguire per chi si dovesse trovare all’estero, più o meno definitivamente, al momento del voto.

Elettori residenti all’estero.

Il 29 marzo 2020 si terrà il referendum confermativo popolare che vedrà coinvolti anche i cittadini italiani residenti all’estero (Decreto Presidente della Repubblica 28/01/2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29/01/2020). Per il referendum del 29 marzo, gli elettori italiani residenti all’estero votano per corrispondenza.

È possibile in alternativa, per gli elettori residenti all’estero e iscritti all’Aire, scegliere di votare in Italia presso il proprio Comune di iscrizione elettorale, comunicando per iscritto attraverso il modello la propria scelta (opzione) al Consolato. L’opzione dovrà pervenire entro il 10° giorno successivo alla indizione delle votazioni ovvero entro il giorno 8 febbraio 2020 (termine perentorio) all’ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza elettorale.

Elettori temporaneamente all’estero.

Gli elettori temporaneamente all’estero per almeno 3 mesi (che comprendano la data del 29 marzo 2020) per motivi di lavoro, studio o cure mediche e i loro familiari conviventi possono richiedere di votare all’estero per corrispondenza. L’opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all’estero deve essere presentata direttamente al comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, inderogabilmente entro il 26 febbraio 2020. Le domande presentate dopo tale data non potranno essere prese in considerazione.

In ogni caso, la richiesta può essere revocata entro lo stesso termine del 26 febbraio 2020. La domanda di opzione per il voto all’estero può essere presentata con una delle seguenti modalità: