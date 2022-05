Referendum 12 giugno: rilascio certificazioni sanitarie

Consultazioni referendarie domenica 12 giugno Rilascio certificazioni sanitarie Di seguito l’elenco, inoltrato dalla ASL – U O S.D Medicina Pubblica Valutativa, contenente i centri sanitari ai quali potranno rivolgersi sia gli elettori fisicamente impediti che necessitano di accedere alla cabina elettorale accompagnati da altro elettore, sia gli elettori non deambulanti per il rilascio dell’attestazione medica che consenta loro di esercitare il diritto di voto in sezioni elettorale priva di barriere architettoniche, diversa da quella di iscrizione.

Distretto Sanitario 33 per le certificazioni