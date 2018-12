TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA

PROCEDURA ESECUTIVA RE 33/14 – GE DOTT. R.BRACCIALINI

AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE IV – MODALITÀ TELEMATICA SINCRONA MISTA –

La sottoscritta dott. Domenica Laurenzana, con studio in Genova, Via E. Raggio 1 int.1B (cap 16124) – telefono e fax 010-2510545 cell. 3355392731, e-mail domenica.laurenzana@odcec.ge.it, professionista Delegato alla vendita nella procedura esecutiva in epigrafe, avvisa che il giorno 28 FEBBRAIO 2019 alle ore 17,30 presso l’aula 46 postazione B piano 3 T del TRIBUNALE di GENOVA, Piazza Portoria 1 avrà luogo la deliberazione sulle offerte irrevocabili per la VENDITA SENZA INCANTO con modalità telematica sincrona mista e l’eventuale gara tra gli offerenti, ai sensi degli artt. 571 e seguenti c.p.c. del seguente immobile pignorato, di proprietà degli esecutati (100/100):

LOTTO UNICO: piena proprietà dell’immobile sito nel Comune di GENOVA Sampierdarena, Piazza Antonio Ghiglione civ 2 int 1 piano T – La superficie lorda di mq.66, vani 5 composti da ingresso senza finestra, tre camere, servizio igienico,cucina, ripostiglio e piccolo disimpegno. Riscaldamento autonomo. Prestazione energetica globale : valore attuale classe G. Dati catastali : NCEU sezione SAM foglio 43 , particella 279 , subalterno 3 , zona censuaria 3 ; categoria A / 4 , classe 3, consistenza vani 5, Rendita catastale euro 309,87. Stato di possesso: l’immobile, come indicato nella relazione di stima, alla quale espressamente si rimanda, risultava occupato dagli esecutati.

PREZZO BASE LOTTO UNICO : EURO 23.000,00 (VENTITREMILA/00)

OFFERTA MINIMA : EURO 17.250,00 (DICIASETTEMILADUECENTOCINQUANTA/00) PARI AL 75% DEL PREZZO BASE – RILANCIO MINIMO FISSATO IN EURO 2.000,00(DUEMILA/00).

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN CARTACEA

Le offerte di acquisto, con apposta marca da bollo da € 16,00, dovranno essere presentate, previo appuntamento telefonico, presso lo studio del professionista delegato dott. Domenica Laurenzana in Genova, Via Edilio Raggio 1/1B (telef. 010/ 2510545) entro le ore 12,00 del giorno lavorativo 27/02/2019. Allegati all’offerta cartacea assegno circolare non trasferibile intestato a “Esecuzione Immobiliare RE (vedere numero procedura)”, per un importo pari al 10 per cento del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto all’acquisto da parte dell’acquirente.

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA TELEMATICA

L’offerta di acquisto deve essere presentata tramite il modulo web “Offerta Telematica” messo a disposizione dal Ministero della Giustizia, che permette la compilazione guidata dell’offerta telematica ed a cui è possibile accedere dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale www.astetelematiche.it . Dal modulo web è scaricabile il “manuale utente per la presentazione dell’offerta telematica”. L’offerta di acquisto telematica con i relativi documenti allegati dovrà essere inviata all’indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it e si intenderà depositata nel momento in cui verrà generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia. L’offerente dovrà versare anticipatamente, esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato alla procedura esecutiva “ Tribunale di Genova Esecuzione Immobiliare RE 33/14 ” al seguente IBAN IT 63 Q 01015 01400 000070608270 banco di SARDEGNA SPA sede di Genova

-a titolo di cauzione, una somma pari al 10% del prezzo offerto, tale importo sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto; Il bonifico bancario , con causale “Cauzione vendita” , dovrà essere effettuato nel tempo ed in modo tale che l’accredito della somma abbia luogo entro il giorno lavorativo precedente l’udienza di vendita .

La pubblicità sarà effettuata a norma dell’art. 490 e 570 cpc, a cura del professionista delegato, secondo le modalità stabilite dal Giudice dell’Esecuzione 1.pubblicazione dell’ordinanza e dell’avviso di vendita ed inserimento della perizia di stima , in area pubblica denominata “Portale delle Vendite Pubbliche” del Ministero della Giustizia https://portalevenditepubbliche.giustizia.it/pvp;sui siti internet indicati nell’ordinanza di delega, ossia : www.astegiudiziarie.it ; sui siti gestiti da A.Manzoni ossia www.immobiliare.it ; www.entietribunali.it ; www.genova.repubblica.it ; e sui siti www.ogginotizie.it; www.tribunaliitaliani.it www.cambiocasa.it.

Informazioni e visione Delegato dott. Domenica Laurenzana 010/2510545 – 3355392731 Genova Via E. Raggio 1/1B

SI SEGNALA CHE PER LA VENDITA DEL PRESENTE IMMOBILE IL TRIBUNALE NON SI AVVALE DI MEDIATORI E CHE NESSUN COMPENSO PER MEDIAZIONE DEVE ESSERE DATO AD AGENZIE IMMOBILIARI.