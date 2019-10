TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONI IMMOBILIARI RE 328/2018

AVVISO DI VENDITA

Il delegato Dott.ssa Antonella Fabbricatore con studio in Genova via Fieschi 2/10 ( tel. 010/582921), indirizzo PEC: antonella.fabbricatore@legalmail.it, avvisa che il giorno 26 Novembre alle ore 15:00 presso il Tribunale di Genova, aula 46, piano 3°, avrà luogo la vendita dei seguenti beni:

LOTTO UNICO:

Diritto di usufrutto 1/1 sull’appartamento immobile residenziale, posto al piano quarto – e ultimo di edificio popolare di un fabbricato condominiale ubicato in Comune di Genova, Via Chiaravagna n.15/9, Sestri Ponente, di superficie lorda commerciale di mq.82 circa e superficie utile di mq. 105, composto da ingresso, soggiorno, piccolo corridoio, cucina e dispensa, due camere, piccolo servizio igienico e bagno di discrete dimensioni.

Catasto dei Fabbricati del Comune di Genova:

– Sezione BOR, Foglio 72, Particella 25, Sub12, Zona censuaria 2, Categoria.A/4, Classe 3, Consistenza vani 5.5, Rendita €. 298.25

PREZZO BASE: EURO 46.000,00

SARANNO COMUNQUE RITENUTE VALIDE, AL FINE DI PARTECIPARE ALLA GARA, OFFERTE NON INFERIORI AD EURO 34.500,00

L’offerta di acquisto deve essere presentata, entro le 12.00 del 25/11/2019, presso lo studio del professionista delegato in Genova, Via Fieschi n. 2/10.

Ciascun partecipante, per essere ammesso alla vendita, deve prestare cauzione a garanzia dell’offerta, di importo pari almeno al 10% del prezzo offerto, ed inoltre un fondo per le spese presunte pari al 15% del prezzo offerto, secondo la modalità in seguito indicata. Si precisa che, nei casi ammessi di versamento della cauzione tramite bonifico bancario, lo stesso dovrà essere effettuato in modo tale che l’accredito delle somme abbia luogo entro il giorno precedente l’udienza di vendita telematica

Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo le modalità meglio descritte nell’avviso di vendita.

Per stato di occupazione, regolarità edilizia, urbanistica e catastale, abitabilità e vincoli nonché modalità presentazione offerte cartacee e telematiche, consultare avviso di vendita e perizie pubblicate a norma di legge sul portale delle vendite pubbliche e sui siti internet (https://pvp.giustizia.it/pvp/it/homepage.page), e sui siti internet www.astegiudiziarie.it, www.ogginotizie.it; www.cambiocasa.it .

Per la visita dell’immobile e per ogni ulteriore informazione contattare il Custode giudiziario So.Ve.Mo. S.r.l. 010/5299253.