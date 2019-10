RE 163/2018 – LOTTO 6

TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONI IMMOBILIARI RE 163/2018

AVVISO DI VENDITA

Il delegato Dott.ssa Danila Rebora, Dottore Commercialista con studio a Genova in Via Ippolito d’Aste 7/5, (Tel. 010 5705760 – Fax 010 562421) avvisa che il giorno 16/12/2019 alle ore 12.00 presso il Tribunale di Genova, aula 46, piano 3°, postazione A, avrà luogo la vendita dei seguenti beni:

Lotto sesto:

quota dell’intero della piena proprietà di Locale di sgombero ad uso condominiale, secondo piano interrato con accesso pedonale da corsia di manovra, composto da un locale per una superficie commerciale di circa mq. 36.

Confini Cantina:

vano ascensore, intercapedini condominiali, corsia di manovra, vano scale;

Dati catastali:

L’unità immobiliare è censita al N.C.E.U. del Comune di Genova Foglio 7, mapp. 1029, sub 174, Cat C/2, cl 7,consistenza mq. 36, superfice catastale mq. 41, R.C. € 223,11.

Stato Occupazione:

al momento del sopralluogo eseguito dal perito stimatore l’immobile risultava libero.

Certificazione Energetica:

immobile non è dotato di attestato di prestazione energetica in quanto non soggetto all’obbligo.

PREZZO BASE D’ASTA – LOTTO SESTO: € 1.000,00 (MILLE/00)

OFFERTA MINIMA: € 750,00 (EURO SETTECENTOCINQUANTA/00) PARI AL 75% DEL PREZZO BASE.

CAUZIONE: PARI AL 10% DEL PREZZO OFFERTO.

FONDO SPESE: PARI AL 15% DEL PREZZO OFFERTO.

RILANCIO MINIMO DI GARA: € 1.000,00 (MILLE/00).

Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa che dovrà essere consegnata direttamente dall’interessato, o da un suo delegato, presso lo studio del Professionista Delegato entro le ore 12,00 del giorno 13/12/2019, previo appuntamento telefonico.

L’offerente dovrà versare anticipatamente, a titolo di cauzione, una somma pari almeno al dieci per cento (10%) del prezzo offerto, nonché a titolo di fondo spese una somma pari al quindici per cento (15% ) del prezzo offerto, tramite:

– offerente telematico: n. 2 bonifici bancari sul conto corrente intestato a Zucchetti Software Giuridico s.r.l. codice IBAN: “IT69S 03069 11885 100000001972” intestati a: “procedura esecutiva immobiliare n. 163/2018 causale: “versamento cauzione per vendita lotto n. …… del Sig.“ e “fondo spese per lotto n. ….. offerente Sig.”.

– offerente cartaceo: tramite assegno circolare non trasferibile intestato a: “Procedura Esecutiva n. 163/2018 c/o Dott. Danila Rebora”.

Per stato di occupazione, regolarità edilizia, urbanistica e catastale, abitabilità e vincoli nonché modalità presentazione offerte cartacee e telematiche, consultare avviso di vendita e perizie pubblicate a norma di legge sul portale delle vendite pubbliche e sui siti internet (https://pvp.giustizia.it/pvp/it/homepage.page), e sui siti internet www.astegiudiziarie.it, www.ogginotizie.it; www.immobiliare.it; www.entietribunali.it; www.genova.repubblica.it; www.cambiocasa.it .