Rapinano un’anziana: arrestati

Tre uomini sono stati arrestati per aver rapinato e picchiato un’anziana signora.

Il fatto è avvenuto a Ca’ degli Oppi, frazione del comune di Oppeano, nella bassa veronese. Tre uomini si sono introdotti nella casa di un’anziana signora.

Prima l’hanno picchiata e poi derubata. Le hanno portato via 200 euro e gioielli vari. Adesso la povera donna è stata ricoverata in ospedale a causa della violenza subita.

In ospedale le è stata diagnosticata una prognosi di 30 giorni. Dunque un mese intero per riprendersi da ciò che le è capitato. Subito i carabinieri hanno cominciato ad indagare su quanto accaduto.

Per fortuna, grazie proprio alla loro velocità, hanno trovato uno dei rapinatori. Si tratta di un ragazzo di 24 anni. Inizialmente i militari erano riusciti a fermare una macchina su cui viaggiavano ben due dei rapinatori.

I due erano su una Volkswagen Golf rubata. Sono riusciti a fuggire a piedi. Il 24enne invece è stato arrestato. Il ragazzo è di nazionalità romena. Adesso dovrà rispondere di concorso in furto aggravato da violenze.

I due complici sono attualmente ricercati. Per ora non si conosce la loro posizione, ma molto probabilmente a piedi non sono riusciti ad andare molto lontano.