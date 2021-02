Rapinano connazionale, arrestati tre marocchini

Ai carabinieri era giunta una segnalazione da parte dei sanitari del pronto soccorso dell’ospedale di Corigliano, dove era stato ricoverato un uomo con lesioni gravi in seguito ad una rapina. I militari, dopo avere raccolto le dichiarazioni della vittima, che conosceva uno dei tre rapinatori, hanno avviato le indagini. In meno di 24 ore i militari sono riusciti a identificare e bloccare i tre responsabili, riconosciuti dalla vittima due per il timbro della voce, in quanto lo avevano minacciato in lingua araba, ed il terzo perché, appunto, lo conosceva personalmente.