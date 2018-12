Rapina orafo: bottino da 300mila euro

Un orafo di Arezzo è stato colpito alla testa e rapinato. Il valore complessivo del bottino ammonta a 300 mila euro.

Un orafo di 52 anni di Arezzo è stato colpito alla testa per essere rapinato. Poi è stato legato, in modo che il ladro potesse procedere indisturbato. si è portato via un bottino da 300 mila euro. Circa 9 chili di oro.

Il fatto è avvenuto questa mattina nella periferia di Arezzo, intorno alle 8:30, quando l’orafo stava aprendo il suo negozio. L’allarme è stato dato da un vicino che aveva sentito le urla dell’orafo provenienti dal negozio.

Subito sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno provveduto a trasportare l’uomo al pronto soccorso e a medicarlo. La polizia ha aperto un’inchiesta su quanto accaduto.

In base alle prime ricostruzioni, il ladro avrebbe atteso che l’uomo, proprietario di una ditta orafa, aprisse il negozio. A quel punto lo ha raggiunto, picchiato e costretto ad aprire le porte dell’azienda.

Così si sarebbe impossessato di 9 chili d’oro, valore di mercato di circa 300 mila euro. Poi si sarebbe dato alla fuga, lasciando l’orafo legato alla sedia.

Attualmente non si sa ancora nulla dell’identità del ladro né dove possa essere andato. Si esclude tuttavia una vendetta o qualche altro tipo di ritorsione. In base a quanto emerso all’inizio sembra che il ladro fosse solo interessato a portare a termine la rapina.