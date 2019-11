Rapina aggravata in concorso, in manette due minorenni

Varese, due quattordicenni e un tredicenne hanno rapinato alcuni coetanei, rubando loro delle banconote da 5 euro. I due più grandi sono stati arrestati, mentre il terzo non è imputabile.

Il potenziamento dei controlli e delle pattuglie sul territorio voluti dal Questore di Varese dott. Giovanni Pepè, ha permesso di assicurare alla giustizia due giovanissimi varesini che, insieme ad un tredicenne non imputabile per l’età, nel tardo pomeriggio di ieri hanno rapinato due coetanei nella periferia della città.

In particolare i tre hanno incontrato i malcapitati nei pressi della fermata autobus di corso Moro. Dopo averli spintonati, cercando un pretesto per capire le loro abitudini, li hanno seguiti salendo sullo stesso autobus. Giunti a destinazione, in prossimità di un centro sportivo, appena scesi dal bus i tre hanno circondato gli altri due e, minacciandoli di picchiarli e di ulteriori ritorsioni future qualora incontrati in centro città, hanno intimato loro di aprire i portafogli, prendendo, con violenza, le 3 banconote da 5 euro in essi contenute. La mamma di uno dei rapinati ha notato la scena perché stava attendendo il figlio alla fermata dell’autobus: la donna, insospettitasi per l’atteggiamento dei tre nei confronti del figlio e del suo amico, ha realizzato l’accaduto e ha, immediatamente, chiamato il 113. Le pattuglie hanno raggiunto in pochissimi minuti la zona individuando i tre malfattori che, a piedi, stavano tornando verso il centro cittadino. Gli Agenti li hanno bloccati e hanno rinvenuto, nelle loro tasche, le banconote appena rapinate.

Alla luce di quanto emerso due dei giovanissimi rapinatori sono stati arrestati per il reato di rapina aggravata in concorso tra loro e, per questo, accompagnati presso il centro di prima accoglienza “Beccaria” di Milano. Il terzo, poiché tredicenne e quindi non imputabile, è stato affidato ai genitori. I tre rapinatori sono tutti residenti in città. Sono in corso indagini al fine di verificare la loro responsabilità per fatti analoghi accaduti negli ultimi giorni.

Anche in questa circostanza, la collaborazione tra i cittadini e la Polizia di Stato ha permesso di realizzare un ottimo risultato, pertanto appare sempre di più auspicabile che chiunque avverte la percezione di un pericolo o che sta per avvenire un reato, si adoperi immediatamente al fine di far intervenire le forze dell’Ordine, che, come in questo caso, hanno potuto tempestivamente, assicurare alla giustizia gli autori del reato.