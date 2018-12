Rapina aggravata in concorso. Arrestate le sorelle Giuffrida

Prima della loro individuazione, le sorelle Giuffrida hanno messo a segno una nuova aggressione ai danni di un negozio di ottica.

Le sorelle Giuffrida, lo scorso 24 Settembre, si sono introdotte nell’abitazione di un’anziana signora di Acireale, in via Giuliani, e dopo averla presa a schiaffi ed immobilizzata, l’hanno poi derubata di collana e orecchini in oro.

Inoltre, nel frattempo della loro individuazione, sono riuscite a mettere a segno un nuovo colpo nel rione Picanello ed hanno portato via ben 2mila euro di refurtiva da un negozio di ottica.

Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, attive nel negozio, le due sono state identificate e successivamente riconosciute anche dall’anziana.

Prelevate dalle loro abitazioni, Agata e Valentina Giuffrida, già agli arresti domiciliari per altra causa, sono state condotte in carcere su disposizione del Tribunale etneo e l’accusa per loro è di rapina aggravata in concorso.