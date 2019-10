Rapina a Colli Albani, Salvini: “Fa male vedere tutta l’insicurezza della Capitale”

Salvini commenta la rapina a Colli Albani dicendo: “Da ex ministro dell’Interno fa ancora più male vedere tutta l’insicurezza della capitale governata dai 5stelle”.

Il leader della Lega Matteo Salvini, invece di rispondere sui fondi dalla Russia, si è espresso sulla vicenda del ragazzo ucciso a Colli Albani.

“Oggi, commosso e addolorato, prego per Luca e sono vicino alla sua famiglia. Ma sono anche incredulo e sdegnato perché è inconcepibile quello che è accaduto. Da ex ministro dell’Interno fa ancora più male vedere tutta l’insicurezza della capitale governata dai 5stelle e i tagli disastrosi che Renzi, Conte e Zingaretti fanno al fondo per le forze dell’ordine”.

Il premier Giuseppe Conte ha dunque replicato: “Se qualcuno si permette di fare speculazioni su un fatto del genere in campagna elettorale lo trovo miserabile. È un fatto tragico, sono molto addolorato e il Governo è vicino ai familiari della vittima e alla sua fidanzata”.

Conte ha inoltre smentito i tagli alla sicurezza: “Ieri abbiamo varato gli stanziamenti aggiuntivi per gli straordinari alle forze dell’ordine per il 2018, e indovinate chi doveva farlo e non l’ha fatto…?”.

Il sindaco Virginia Raggi ha invece sottolineato: “Questi criminali vanno arrestati e puniti severamente”.