Rapallo, TARI ridotta al 90%

Agevolazioni Tari per quasi il 90% dei commercianti di Rapallo. È la decisione dell’amministrazione comunale che vuole dare un aiuto a quelle categorie penalizzate dal lockdown, o per chiusura totale o per ritardi di apertura.

Lo sconto sarà calcolato sulla parte variabile dell’aliquota che resterà comunque invariata, domani sera saranno discusse in consiglio comunale.

Gli sconti al lato pratico si concretizzano dai 3 ai 6 mesi in meno in bolletta. In pratica la cartella che sarà recapitata riporterà la cifra intera che sarebbe dovuta essere corrisposta; lo sconto e la cifra reale che il contribuente dovrà pagare.

“Ci siamo impegnati al massimo per dare una risposta precisa, puntuale e concreta ai contribuenti, in particolar modo alle categorie maggiormente colpiti dalla crisi provocata dall’emergenza da Coronavirus” è il commento del sindaco Carlo Bagnasco