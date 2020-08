Rapallo- Gli sfila il rolex dal polso: anziano rimane sotto shock

La vittima, a causa del forte shock emotivo, è stata trasportata presso l’ospedale di Rapallo per essere sottoposta a cure mediche. Indagini in corso.

Analogo episodio è stato ricostruito dai carabinieri delle stazioni di Lavagna e Moneglia, che hanno denunciato per il reato di furto in concorso due romeni residenti in provincia di Verona. La coppia è stata individuata quale responsabile del furto di un orologio in oro giallo, del valore di 30mila euro, patito da un genovese classe 1935, avvenuto a Moneglia il 31 luglio scorso.