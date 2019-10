Rapallo, fuga di gas in via Norero: palazzo evacuato

Serata movimentata per i residenti di via Privata Norero, a Rapallo, dopo che un’auto è andata a sbattere contro il tubo di distribuzione del gas causando una fuga di metano che ha costretto all’evacuazione di un palazzo.

La fuga di gas si è verificata all’altezza del civico 34. I vigili del fuoco, arrivati sul posto, hanno chiuso la strada al traffico e fatto uscire i condomini in via precauzionale mentre cercavano la perdita e la mettevano in sicurezza.

Nel corso della serata i tecnici della ditta incaricata della riparazione hanno ripristinato il guasto, e i residenti hanno potuto rientrare in casa. Sul posto anche i carabinieri.