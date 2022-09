Rap informa su raccolta rifiuti in città e azioni sui recuperi

Notizie



Persistono ancora dei rallentamenti sulla raccolta dei rifiuti in città causati, avulsi dal progetto straordinario di pulizia ma bensì causati da episodi contingenti legati alla cronica mancanza di risorse strumentali e umane (mezzi guasti, mancanza di personale operativo) aggravati da un guasto, nei giorni scorsi, alla pompa di erogazione del gasolio presente presso l’autoparco di Brancaccio, che ha costretto i nostri compattatori (la maggior parte di questi è ricoverata a Brancaccio) a rifornirsi presso l’autoparco di Partanna, allungando i tempi di avvio dei servizi giornalieri.

Il management ha già disposto azioni per minimizzare quanto più possibile i disservizi ai cittadini predisponendo ieri dopo una riunione tecnico operativa, anche con la collaborazione delle OO.SS, una rivisitazione temporanea dell’organizzazione del lavoro (spostamenti di equipaggi, doppi turni ed interventi ad oltranza con l’ausilio di pale meccaniche ricorrendo anche a ditte esterne durante i turni mattutini e notturni) cui si aggiunge ( da Sabato) anche la disponibilità di ulteriori mezzi provenienti da Napoli ( via Nave)

Interventi già effettuati in notturno nelle vie: Berrettaro/ Di Gregorio, via dell’Arsenale, via Raiti, Piazza Monte Grappa, via Castellana, via Altofonte, via Pir delle Vigne, via Cesare Battisti, via Brunelleschi, via Scippateste e via Biscottari, via Celona, Corso dei Mille , via Di Cristina, via Baronio Manfredi, via francesco Saverio, via Oreto , via Mendola, via Marinuzzi, via Buccola, via Chinnici, via Calandra.

Interventi in corso: via Oliveri Mandalà, Viale Regione Siciliana, bretella laterale Regione ( tratto Belgio -Michelangelo), Quartiere Borgonuovo in particolare via Centuripe. A seguire Largo Campofiorito.

Stanotte in programma: Zona fiera: via Ferri, via Sadat, via Rabin , via Autonomia Siciliana, via Errante, La Franca e zone Policlinico, zona Oreto vecchia; via Filippo Corazza, Corso Calatafimi, ( Altezza Albergo delle Povere).