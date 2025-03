Ranieri Chiude le Porte: “Il Futuro della Roma ? Idee Chiare, Gasperini Non Rientra nei Piani”

In occasione della Giornata Mondiale dell’Endometriosi (28 marzo), pubblichiamo la testimonianza di Simona Lecca, che sottolinea l’importanza di sensibilizzare l’opinione pubblica su questa patologia.

Simona Lecca definisce l’endometriosi non solo una malattia, ma un “segnale” del corpo che richiede cambiamenti. Spiega che l’endometriosi si verifica quando cellule simili a quelle dell’endometrio (il rivestimento interno dell’utero) si sviluppano al di fuori dell’utero, in organi come ovaie, tube, reni o intestino. Durante il ciclo mestruale, queste cellule ectopiche sanguinano, causando infiammazione e dolore significativi. La Lecca evidenzia come la scarsa conoscenza della malattia renda cruciale iniziative di sensibilizzazione come la Giornata Mondiale.