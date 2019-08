Raggi a Corviale per presentare i nuovi autobus

La prima cittadina ha presentato 10 degli 80 nuovi autobus del parco mezzi Atac.

Il sindaco di Roma Virginia Raggi ha deciso di andare nella periferia di Corviale, dove il consenso per i 5 Stelle è calato drasticamente, per presentare 10 degli 80 nuovi autobus Atac.

Le linee interessate saranno 889, 98 e 775. Durante il suo intervento, il sindaco ha spiegato che: “Ottanta vetture sono già in strada, ci faceva piacere presentarli qui ai cittadini perchè li vedranno girare sulle strade. È un pezzetto di successo della storia di Atac, un’azienda che era sull’orlo del fallimento.

Abbiamo scelto di salvare Atac l’azienda dei romani, iniziando a investire contemporaneamente all’approvazione del concordato preventivo. È un percorso che vogliamo portare avanti con determinazione. Questo servizio non può essere privatizzato, per non buttare al vento i soldi spesi dai romani. Questi bus sono vostri”.

Raggi ha inquadrato l’acquisto dei nuovi autobus in un tema più ampio. Ovvero il tanto discusso salvataggio dell’Atac. “Abbiamo preso una decisione molto coraggiosa, quella di salvare Atac. È un percorso che abbiamo iniziato, non senza difficoltà, ma che vogliamo portare avanti con determinazione perché crediamo che i sacrifici dei cittadini non vadano sperperati”.

Adesso non resta che vedere sul campo quanto resisteranno i nuovi autobus o se, tra qualche giorno, il numero di autobus in fiamme crescerà di nuovo.