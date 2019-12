Ragazze uccise a Corso Francia, disposta l’autopsia

Disposta l’autopsia sui corpi delle due sedicenni investite a Corso Francia.

È stata disposta l’autopsia sui corpi di Gaia e Camilla, le due ragazze di 16 anni investite a Corso Francia. Le due studentesse del liceo classico De Sanctis sono state investite dal figlio del regista Paolo Genovese, Pietro.

Il ventenne si è fermato a prestare soccorso. Successivamente, è risultato positivo sia ad alcol che a droghe. Le due ragazze erano andate a cena da Lievito con i compagni di classe per festeggiare l’inizio delle vacanze di Natale.

Un loro compagno di classe ha raccontato che: “Le ho incontrate in piazza a ponte Milvio. Il coprifuoco di solito scatta verso mezzanotte e a quel punto sono tornate indietro. Pioveva, forse andavano di fretta. Dicono che abbiano attraversato con il rosso, tenendosi per mano.”

Il padre di uno dei compagni: “C’era anche il papà di Gaia che è in sedia a rotelle dal 2011 per un incidente in moto. La mamma di Camilla? Non faceva che ripetere “doveva investire me”. Era sconvolta”.

Il regista Paolo Genovese ha dichiarato alle agenzie di stampa domenica: “Il dolore per Gaia e Camilla e per i loro genitori è insopportabile. Siamo una famiglia distrutta è una tragedia immensa che ci porteremo dentro per sempre”.