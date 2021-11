Ragazza muore dopo malore, come suo fratello 2 mesi fa

ambulanza

Una ragazza di 23 anni, Vittoria Campo, è morta in ospedale, ieri a Palermo, dopo un malore in casa a San Martino delle Scale.

La giovane era molto nota negli ambienti sportivi perchè fin da ragazzina ha giocato a calcio.

Giocava in squadre femminili di calcetto, nella squadra dilettantistica Ludos ma aveva giocato anche nella squadra delle donne del Palermo calcio. Il primo settembre scorso il fratello della giovane, di 25 anni, Alessandro, era stato trovato morto in casa a Favignana (Trapani), dove si trovava per lavorare nella stagione estiva. Avrebbe avuto un malore esattamente come la sorella. I familiari dopo la morte del giovane ipotizzarono un collegamento col vaccino anticovid. Entrambi i fratelli non avevano mai sofferto di patologie ed erano sportivi. L’Asd Palermo femminile in un post su Facebook scrive: “Nessuna parola potrà mai rappresentare il dolore e lo sgomento per la prematura perdita di una giovane Donna e Calciatrice. Il pensiero della Società va ai Genitori che devono convivere con questo nuovo e incommensurabile dolore. Vittoria sei e rimarrai sempre nei nostri cuori. Grazie per le emozioni che ci hai regalato”. L’ultimo post pubblico della ragazza sulla sua pagina Fb risale al 9 settembre scorso: “Domani verrà celebrato il funerale di mio fratello Alessandro. Alle ore 9.30 presso la chiesa Cattedrale di Palermo”.