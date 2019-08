Ragazza investista sulle strisce: è grave

20enne investita sulle strisce pedonali: è grave.

A Mogliano Veneto, in provincia di Treviso, una giovane di 20 anni è stata investita sulle strisce. Il fatto è avvenuto intorno alle 14:30. La ragazza stava attraversando sul Terraglio, nel tratto di via Marconi.

Come siano andate esattamente le cose ancora non è chiaro. Dalle prime ipotesi sembrerebbe che la ragazza stesse attraversando, quando sarebbe arrivata un’auto a tutta velocità in direzione Mestre e l’avrebbe investita. Ovviamente il conducente non si è fermato a prestare soccorso.

Per fortuna i passanti si sono accorti dell’incidente e sono andati di corsa ad aiutare la ragazza. Subito è stata chiamata un’ambulanza, che ha raggiunto prontamente il luogo dell’incidente.

La giovane è stata stabilizzata è portata in ospedale a Ca’ Foncello di Treviso. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia locale per effettuare tutti i rilievi del caso e ricostruire con chiarezza cosa sia accaduto quel pomeriggio.

Nel frattempo le condizioni della ragazza sono gravissime. Ci si augura che migliori nei prossimi giorni. Per ora non ci sono ipotesi su chi possa essere il conducente dell’auto né altri dettagli.

Quando verranno raccolte tutte le testimonianze, si spera che ci sia qualcosa di rilevante, o che qualche videocamera di sorveglianza sia riuscita a catturare il numero di targa del pirata della strada.