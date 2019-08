Una ragazzina di 15 anni, di origini modenesi, è caduta dal secondo piano della casa in cui è in vacanza con la famiglia a Rapallo, in via Marco Polo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. La giovane è stata trasferita con l’elicottero dei pompieri in codice rosso per un politrauma all’ospedale San Martino di Genova. Secondo il racconto del papà, la figlia sarebbe scivolata. Le indagini sono in corso per chiarire l’esatta dinamica.