Rafforzare nei giovani il senso dell’identità europea, un incontro il 27 febbraio

Il Consiglio regionale della Basilicata organizza una giornata che mette al centro venti giovani universitari che verranno in regione in occasione di “Potenza 2020 – Regional Session of EYP Italy”.

“The future of Europe: ideas impacting society” è il tema dell’iniziativa che si terrà il 27 febbraio, presso l’Aula del Consiglio regionale della Basilicata, alle ore 11 e che ha come obiettivo quello di contribuire a rafforzare nei giovani il senso dell’identità europea e di renderli protagonisti consapevoli su tematiche di particolare valore ambientale e socio-culturale.

Protagonisti del progetto venti giovani universitari europei che giungeranno in Basilicata per l’evento “Potenza 2020 – Regional Session of EYP Italy”, che si terrà presso il capoluogo lucano, dal 28 febbraio al 1 marzo 2020, presso l’Università degli studi della Basilicata. Alla conferenza stampa sarà presente il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Carmine Cicala e Martina Pavese, membro dell’associazione European Youth Parliament (EYP) e head organiser dell’evento.

Il 27 febbraio, 7 ragazzi lucani, 3 provenienti dalle regioni Sicilia, Lombardia e Friuli Venezia Giulia e 10 che giungono da Croazia, Polonia, Slovenia, Bosnia-Erzegovina, Portogallo e Grecia, si confronteranno in lingua inglese su temi attuali e delicati quali: industria, ricerca ed energia, cultura ed educazione, trasporti e turismo, mercato europeo dell’energia, sviluppo sostenibile e agricoltura.

Al termine dell’iniziativa, alla presenza del presidente dell’Assemblea, Carmine Cicala e dei consiglieri, verrà approvata una risoluzione sui vari temi affrontati. L’evento sarà trasmesso in web streaming (su pc, smartphone e tablet) dal sito internet www.consiglio.basilicata.it.