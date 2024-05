“Radici”, workshop del fotografo di fama internazionale Dario Mitidieri: a Villa d’Agri dal 13 al 16 giugno

Il workshop è organizzato dal Cluster Basilicata Creativa, in collaborazione con l’Associazione Mondi Lucani e con il patrocinio del Comune di Marsicovetere (PZ)

“Radici” è il tema scelto per il workshop fotografico di Dario Mitidieri, fotografo documentarista di fama internazionale e Premiato Mondi Lucani 2023 (leggi la biografia https://www.mondilucani.it/dario-mitidieri/).

Il workshop intensivo di reportage e fotografia documentaristica che si terrà a Villa d’Agri, frazione del comune di Marsicovetere dal 13 al 16 giugno prossimo, è stato organizzato dal Cluster Basilicata Creativa, in collaborazione con l’Associazione Mondi Lucani e con il patrocinio del Comune di Marsicovetere (PZ).

La partecipazione, previa candidatura è gratuita, poiché costituisce l’impegno assunto da Dario Mitidieri nel ricevere il Premio Mondi Lucani 2023. Un gesto di “Restituzione”, dunque, alla Basilicata.

Nel cuore dell’entroterra lucano, attraverso la fotografia, i partecipanti, in un numero di massimo 12, potranno esplorare le connessioni tra l’individuo e il suo patrimonio culturale.

Il workshop metterà in luce la complessità di una terra ricca di storie non raccontate, proponendo un viaggio verso le proprie origini. Utilizzando narrazioni personali, il workshop mostrerà l’influenza delle nostre radici sul presente, creando un legame con le generazioni passate.

Per promuovere il workshop, Dario Mitidieri ha scelto la foto della mamma che lo saluta quando riparte per Londra, un’immagine che racconta un ritorno al passato, alle proprie radici, ma anche una partenza per un futuro diverso.

Attraverso sessioni pratiche e teoriche di fotografia, i partecipanti avranno l’opportunità di sviluppare le proprie interpretazioni di “Radici”. Il risultato sarà una riflessione collettiva su come il passato informa il nostro presente e come possiamo usare queste intuizioni per costruire un futuro più consapevole e connesso.

Per tutti i dettagli su organizzazione e candidatura visitare la pagina https://www.basilicatacreativa.it/workshop-dario-mitidieri/