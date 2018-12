Radar guasti e nebbia: caos all’aeroporto di Venezia

Oltre all’aumento della nebbia, all’aeroporto di Venezia si sono anche rotti i radar, creando non pochi disagi.

Elevata presenza di nebbia e radar rotti. Questa è la situazione all’aeroporto di Venezia dove la visibilità era già bassa con la nebbia. Figuriamoci senza la presenza dei radar che sono cruciali per i controlli per gestire al meglio il transito dell’aereo dalla fase di decollo a quella di atterraggio.

Molti passeggeri sono dovuti rimanere a terra a causa di voli cancellati o dirottati. In serata Enav ha comunicato che il radar è tornato pienamente operativo, anche se persistono i limiti all’attività per l’intensa nebbia che grava sullo scalo di Tessera.

Nel frattempo diverse centinaia di passeggeri sono rimasti in attesa in aeroporto per raggiungere le destinazioni previste. Il personale di ‘Save’, la società di gestione del ‘Marco Polo’, così come quello delle compagnie aeree si è fatto in quattro per ridurre i disagi e i disservizi. Per alcuni passeggeri l’attesa del volo previsto è stata anche di 24 ore.

Adesso si spera che la situazioni rientri e tutti i passeggeri possano raggiungere le mete sognate per festeggiare al meglio l’arrivo del 2019.