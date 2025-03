Raccordo Perugia-Bettolle: Chiusura Notturna per Manutenzione straordinaria

Sono programmati lavori nelle gallerie del raccordo Perugia-Bettolle, che comporteranno tre notti di chiusura. Gli interventi si svolgeranno tra Prepo e San Faustino in direzione Bettolle, dalle ore 21:00 alle 6:00 del mattino successivo.

Le date di chiusura include le notti di lunedì 24, martedì 25 e mercoledì 26 marzo. Durante questo periodo, la carreggiata in direzione Bettolle sarà completamente chiusa. I veicoli saranno obbligati a uscire allo svincolo di Prepo e a rientrare tramite lo svincolo di Madonna Alta.

Il traffico sarà deviato sulla viabilità locale, con adeguate indicazioni segnaletiche disponibili sul posto per orientare gli automobilisti.