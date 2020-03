RACCOLTA FONDI PRO ULSS 1 DOLOMITI: SUPERATI I 18.000 EURO

L’Associazione Bellunesi nel Mondo sta reggendo la raccolta fondi pro Ulss 1 Dolomiti (Belluno – Feltre) aperta, pochi giorni fa, da tre giovani bellunesi nel mondo, attraverso la piattaforma “Gofundme”. Fino a martedì passato, la cifra pervenuta è stata di 18.000 euro.

“L’obiettivo è arrivare a 30 mila euro e stanno arrivando contributi da tutto il mondo” le parole di Daniela Gorza, economista presso la Banca mondiale di Washington DC, componente di Bellunoradici.net (il socialnetwork dell’Associazione Bellunesi nel Mondo), autrice di siffatta raccolta fondi e immediatamente supportata da Tommaso Calabro e Mario Parteli, ambedue imprenditori – a Milano – l’uno nel campo dell’arte, l’altro nel settore della cosmesi.

“Anche se distanti – affermano gli amici – il nostro cuore è tra la gente del paese natio che, per quanto è nelle nostre possibilità, vorremmo poter aiutare in questo momento di grande difficoltà”.

Tutto il ricavato di tale raccolta sarà indirizzato alle strutture ospedaliere dell’Azienda Usl 1 Dolomiti per sovvenzionare l’acquisto di equipaggiamenti sanitari indispensabili ai dipartimenti di terapia intensiva e sub intensiva. “La nostra sanità – proseguono – è un sistema eccellente che in questo momento è posto severamente sotto esame e ha bisogno del nostro supporto. Quindi è importante che ognuno partecipi, qualsiasi sia la sua capacità economica, non importa se il contributo sarà grande o piccolo. L’unione dei nostri contributi farà la forza”. Il gruppo di amici è a avviato ed a incessante contatto con i vertici dell’Ulss 1 Dolomiti, come la direttrice amministrativa Rosanna Zatta e i dirigenti Antonella Fabbri e Nicola Mezzomo.

“Non potevamo non sostenere questa iniziativa – mette in risalto Oscar De Bona, presidente Abm – e a tal proposito nel nostro sito Bellunesinelmondo.it è possibile trovare il banner dedicato, con il link diretto per fare la propria donazione”.