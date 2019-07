TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONI IMMOBILIARI R.G n. 6343/2017

AVVISO DI VENDITA

Il delegato Avvocato Laura Drakulic C.F. DRKLRA71L56C621C con studio in Chiavari, Via Nino Bixio 19/24 (tel 0185324504 – 0185324330 – e-mail: avvlauradrakulic@gmail.com – pec: avvlauradrakulic@puntopec.it) , avvisa che il giorno 30/10/2019 ore 11.00 presso il Tribunale di Genova, aula 46, piano 3°, avrà luogo la vendita dei seguenti beni:

LOTTO UNICO:

Quota pari a 1000/1000 della piena proprietà di:

villino sito in Comune di Mignanego (GE), Via Andrea Carpaneto Civ. N. 21, composto da un appartamento ad uso abitativo al piano primo e da locali di servizio destinati a boxes e cantina al piano terreno, oltre a circostante terreno come specificato nell’avviso di vendita.

PREZZO BASE: EURO 147.000,00

SARANNO COMUNQUE RITENUTE VALIDE, AL FINE DI PARTECIPARE ALLA GARA, OFFERTE NON INFERIORI AD EURO 110.250,00

RILANCIO IN CASO DI GARA: EURO 2.000,00

Le offerte di acquisto possono essere presentate da chiunque, tranne dal debitore e da tutti i soggetti per legge non ammessi alla vendita. L’offerente dovrà depositare la propria offerta, presso lo Studio del Professionista Delegato entro le ore 12,00 del giorno 29 ottobre 2019 previo appuntamento telefonico ai n.ri 0185 324504 / 0185 324330 o all’indirizzo e-mail: avvlauradrakulic@gmail.com

All’offerta dovrà essere allegato un assegno circolare non trasferibile intestato a “Tribunale di Genova RG n. 6343/2017″, di importo non inferiore al 10% del prezzo offerto, da imputarsi a titolo di deposito cauzionale, che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto; escluso ogni pagamento in forma telematica.

Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo le modalità meglio descritte nell’avviso di vendita.

Per stato di occupazione, regolarità edilizia, urbanistica e catastale, abitabilità e vincoli nonché modalità presentazione offerte cartacee e telematiche, consultare avviso di vendita e perizie pubblicate a norma di legge sul portale delle vendite pubbliche e sui siti internet (https://pvp.giustizia.it/pvp/it/homepage.page), e sui siti internet www.astegiudiziarie.it, www.cambiocasa.it , www.genovaogginotizie.it e siti gestiti dalla A. Manzoni e c. s.p.a. (www.immobiliare.it; www.entietribunali.it; www.genovarepubblica.it)

LA PRENOTAZIONE DELLE VISITE POTRA’ ESSERE EFFETTUATA TRAMITE PORTALE VENDITE PUBBLICHE O VIA MAIL ALL’INDIRIZZO DEL DELEGATO AVVLAURADRAKULIC@GMAIL.COM

Si segnala che per la vendita del presente immobile il Tribunale non si avvale di mediatori e che nessun compenso per mediazione deve essere dato ad agenzie immobiliari.