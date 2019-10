TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA

SEZIONE VII UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

R.G.E. NN. 133/2016+510/2016

AVVISO DI VENDITA TELEMATICA SINCRONA A PARTECIPAZIONE MISTA,

AI SENSI DEGLI ARTT. 490, 570 E 591 BIS C.P.C.

II ESPERIMENTO DI VENDITA SENZA INCANTO

Il sottoscritto Rag. Alessandro Guidi, con studio in Genova, Piazza della Vittoria, 12/9 tel: 010/581778 – 010/581497 – email: aguidi.studio@gmail.com, professionista delegato alla vendita e custode, avvisa che il giorno 19/12/2019 ORE 16.30 nella sala di udienza del Tribunale di Genova (Palazzo di Giustizia – Piazza Portoria, 1 – Piano III – aula 46 – postazione B), si svolgerà la vendita telematica sincrona a partecipazione mista del seguente bene:

Lotto unico: intera nuda proprietà dell’appartamento sito in Genova, Via Giovanni Trossarelli, civico 17, interno 10, piano 2, composto da un vano ingresso/disimpegno, ripostiglio, cucina – pranzo con balcone, soggiorno con balcone, servizio igienico ed una camera, per una superficie commerciale di mq. 80,00. Dati catastali: l’appartamento risulta attualmente censito al Catasto Fabbricati del Comune di Genova con i seguenti dati: sezione: STR, foglio: 35, particella: 537, sub.: 11, Zona censuaria: 5, categoria A/3, classe 3, vani 4,5, R.c. € 348,61. Stato occupazione: l’unità immobiliare al momento del sopralluogo effettuato dal perito risultava occupato dai genitori dell’esecutato, entrambi usufruttuari per il 50% ciascuno, in regime di comunione dei beni. Certificazione energetica: è in corso di redazione da parte del CTU nominato.

PREZZO BASE D’ASTA LA SOMMA DI € 65.250,00

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA CARTACEA

L’offerta di acquisto deve essere presentata, entro la predetta tempistica, presso lo studio del professionista delegato Rag. Alessandro Guidi, con Studio in Genova, Piazza della Vittoria, n. 12/9 (Tel. 010.581778 – 010.581497- Email: aguidi.studio@gmail.com) entro le ore 12:00 del giorno 22 marzo 2019. L’offerente dovrà versare anticipatamente, a titolo di cauzione, una somma pari almeno al dieci per cento (10%) del prezzo offerto, nonché a titolo di fondo spese una somma pari al quindici per cento (15% ) del prezzo offerto, tramite: tramite assegno circolare non trasferibile intestato a: “Es. Imm. Trib. GE n. 133+510/2016 c/o rag. Alessandro Guidi”.

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA TELEMATICA

L’offerta di acquisto deve essere presentata tramite il modulo web “Offerta Telematica” messo a disposizione dal Ministero della Giustizia, che permette la compilazione guidata dell’offerta telematica per partecipare ad un determinato esperimento di vendita, ed a cui è possibile accedere dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale www.astetelematiche.it. Dal modulo web è scaricabile il “manuale utente per la presentazione dell’offerta telematica”. L’offerente dovrà versare anticipatamente: a titolo di cauzione, una somma pari al dieci per cento (10%) del prezzo offerto, esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato alla Procedura Esecutiva Immobiliare R.G.E. n. 133+510/2016 al seguente IBAN IT50L0306901481100000590007 (causale: versamento cauzione per l’offerta del Sig…), e tale importo sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto; a titolo di fondo spese, una somma pari al quindi per cento (15%) del prezzo offerto, esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato alla Procedura Esecutiva Immobiliare R.G.E. n. 133+510/2016 al seguente IBAN IT50L0306901481100000590007 (causale: fondo spese offerente Sig…) I bonifici di cui sopra, dovranno essere effettuati in modo tale che l’accredito delle somme abbia luogo entro le ore 12:00 del giorno 22 marzo 2019.

La pubblicità sarà effettuata a norma dell’art. 490 del c.p.c. secondo le modalità stabilite dal G.E.: pubblicazione dell’ordinanza e dell’avviso di vendita, sul portale delle vendite pubbliche del Ministero della Giustizia; – pubblicazione dell’ordinanza, dell’avviso di vendita unitamente alla perizia sul sito internet www.astegiudiziarie.it , www.genovaogginotizie.it , www.tribunaliitaliani.it/, www.cambiocasa.it, www.immobiliare.it, www.entietribunali.it, www.genovarepubblica.it

Maggiori informazioni possono essere reperite presso il custode, Rag. Alessandro Guidi, con studio in Genova, Piazza della Vittoria, 12/9 Tel: 010/581778 – 010/581497 email: aguidi.studio@gmail.com.

SI SEGNALA CHE PER LA VENDITA DEL PRESENTE IMMOBILE IL TRIBUNALE NON SI AVVALE DI MEDIATORI E CHE NESSUN COMPENSO PER MEDIAZIONE DEVE ESSERE DATO AD AGENZIE IMMOBILIARI.