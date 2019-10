TRIBUNALE DI GENOVA

PROCEDURA ESECUTIVA R.G.E. N° 902/2015

V AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE

Il professionista delegato, rag. Riccardo Del Terra, AVVISA che il giorno 25/11/2019 ORE 15.00, presso il Palazzo di Giustizia di Genova piano III, aula n° 46, avrà luogo la deliberazione sulle offerte per la vendita senza incanto e l’eventuale gara tra gli offerenti ai sensi dell’art. 571 e segg. c.p.c. del bene pignorato come di seguito identificato:

LOTTO UNICO:

Quota di 1/1 di appartamento sito in Comune di Genova, via Antonio Burlando civ. n. 24 interno 18, posto al piano quarto, di superficie lorda commerciale pari a circa 77 mq, composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, due camere, bagno, balcone.

CONFINI:

L’appartamento confina: a nord-est con appartamento int. 17, a sud-est con appartamento int. 17 e corridoio condominiale, a sud-ovest con appartamento int. 13 e vano scala, a nord-ovest con distacco su muraglione, sopra con appartamento int. 24 e sotto con appartamento int. 12.

DATI CATASTALI:

Al N.C.E.U. del Comune di Genova l’unità immobiliare di che trattasi risulta censita come segue:

sezione STA, foglio 32, particella 225, sub. 25, cat. A/2, classe 2, vani 4, rendita Euro 702,38;

Indice Prestazione Energetica Globale 133.18 kWh/mq anno classe energetica G.

PREZZO BASE: EURO 24.375,00

(spese 15% dell’offerta, cauzione 10% dell’offerta; entrambe con assegni circolari non trasferibili intestati “Procedura Esecutiva R.G.E. N° 902/2015“. Le offerte in bollo, in busta chiusa, le offerte pervenute presso lo studio del delegato entro le ore 12 del 22/11/2019, verranno esaminate immediatamente dopo l’apertura delle buste presso il Tribunale di Genova, piano III, aula n° 46. Non saranno considerate valide offerte inferiori di oltre un quarto rispetto al prezzo base. In caso di offerta inferiore rispetto al prezzo base, ma in misura non superiore ad un quarto, il delegato potrà far luogo alla vendita qualora ritenga che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita. Per regolarità edilizia, stato dell’immobile, condizioni di vendita consultare Avviso di vendita, Relazione di stima e documentazione sul sito internet www.astegiudiziarie.it , www.tribunaliitaliani.it e www.genovaogginotizie.it

Maggiori informazioni potranno essere acquisite presso il custode: Istituto Vendite Giudiziarie SOVEMO s.r.l. con ufficio in Genova, Corso Europa civ. n. 139, tel. 010/5299253 – fax 010/5299252, e-mail: immobiliare@sovemo.com.

SI SEGNALA CHE PER LA VENDITA DEL PRESENTE IMMOBILE IL TRIBUNALE NON SI AVVALE DI MEDIATORI E CHE NESSUN COMPENSO PER MEDIAZIONE DEVE ESSERE DATO AD AGENZIE IMMOBILIARI.