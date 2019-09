TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONI IMMOBILIARI R.G.E. N. 840/2017

AVVISO DI VENDITA

Il delegato Avv. Giovanna Crespi Mariotti con studio in Genova, Via Caffaro 19/3 avvisa che il giorno 22 NOVEMBRE 2019 alle ore 14,30 presso il Tribunale di Genova, aula 46, piano 3°, avrà luogo la vendita dei seguenti beni:

LOTTO UNICO:

sito nel Comune di GENOVA, delegazione di Rivarolo, Via Piombelli 12C/19, piena proprietà. Alloggio al piano quinto composto da: ingresso, corridoio, tre camere da letto, sala, cucina e bagno. Condominio con ascensore. Identificato al N.C.E.U. del predetto Comune alla sez. RIV, foglio 36, particella 128, sub. 23, Z.C. 4, cat. A/4, classe 4, Consistenza vani 6, Sup. catastale mq. 109.

PREZZO BASE: EURO 60.000,00

SARANNO COMUNQUE RITENUTE VALIDE, AL FINE DI PARTECIPARE ALLA GARA, OFFERTE NON INFERIORI AD EURO 45.000,00

Le offerte di acquisto possono essere presentate da chiunque, tranne dal debitore e da tutti i soggetti per legge non ammessi alla vendita. L’offerente dovrà depositare la propria offerta, presso lo Studio del Professionista Delegato entro le ore 12,00 del giorno 21 NOVEMBRE 2019 previo appuntamento telefonando al numero 010/2514834.

All’offerta dovrà essere allegato un assegno circolare non trasferibile o vaglia postale, intestato al “Tribunale di Genova – ES. IMM. 840/17”, di importo non inferiore al 10% del prezzo offerto, da imputarsi a titolo di deposito cauzionale, che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto; escluso ogni pagamento in forma telematica.

Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo le modalità meglio descritte nell’avviso di vendita.

Per la visita dell’immobile e per ogni ulteriore informazione contattare il Custode giudiziario So.Ve.Mo. S.r.l. 010/5299253.