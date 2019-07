TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONI IMMOBILIARI R.G.E. N. 813/2018

AVVISO DI VENDITA

Il delegato Dott.ssa Carla RICCI con studio in Genova Via Colombo 7/6, avvisa che il giorno 25 settembre 2019 alle ore 10,00 presso il Tribunale di Genova, aula 46, piano 3°, avrà luogo la vendita dei seguenti beni:

LOTTO UNICO:

Immobile adibito ad abitazione di proprietà di XXX situato nel Comune di Genova, nella delegazione di Sampierdarena, fa parte del fabbricato segnato in toponomastica con il civico 1 di via Gerolamo Pittaluga, al quarto piano, contraddistinto con il numero di interno X, è composto da un ingresso, una cucina, due camere, un bagno, un ripostiglio e un balcone, ed ha una superficie commerciale di 65,00 mq.

PREZZO BASE: EURO 55.000,00

SARANNO COMUNQUE RITENUTE VALIDE, AL FINE DI PARTECIPARE ALLA GARA, OFFERTE NON INFERIORI AD EURO 41.250,00

L’offerente dovrà depositare la propria offerta, presso lo Studio del Professionista Delegato entro le ore 12,00 del giorno 23 settembre 2019, previo appuntamento telefonico (tel. 010 0995360).

All’offerta dovrà essere allegato un assegno circolare non trasferibile o vaglia postale, intestato al “PROC. ES. IMM. RGE 813/2018″, di importo non inferiore al 10% del prezzo offerto, da imputarsi a titolo di deposito cauzionale, che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto; escluso ogni pagamento in forma telematica.

Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo le modalità meglio descritte nell’avviso di vendita.

Per stato di occupazione, regolarità edilizia, urbanistica e catastale, abitabilità e vincoli nonché modalità presentazione offerte cartacee e telematiche, consultare avviso di vendita e perizie pubblicate a norma di legge sul portale delle vendite pubbliche e sui siti internet (https://pvp.giustizia.it/pvp/it/homepage.page), e sui siti internet www.astegiudiziarie.it, www.cambiocasa.it, www.genovaogginotizie.it, www.immobiliare.it, www.entietribunali.it, www.genova.repubblica.it

Resta possibile, comunque, sia per maggiori informazioni sia per concordare le visite all’immobile in vendita contattare il Custode giudiziario: SO.VE.MO. S.r.l. – C.so Europa 139, 16132 GENOVA, tel. 010 529 9252, fax 010 9998695, e-mail: immobiliare@sovemo.com, sito web: www.ivggenova.com.

Si segnala che per la vendita del presente immobile il Tribunale non si avvale di mediatori e che nessun compenso per mediazione deve essere dato ad agenzie immobiliari.