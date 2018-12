TRIBUNALE DI GENOVA

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

PROCEDURA R.G.E.N.804/14 + 963/15 G.E.

V AVVISO DI VENDITA

La sottoscritta delegata Dott.sa Carla Ricci, avvisa che il giorno 27/02/2019 alle ore 11:00 presso l’Aula 46 – postazione A, 3° piano del Tribunale di Genova, saranno posti in vendita senza incanto:

Villino sito in Comune di Zoagli, via Cornice di Sant’Ambrogio, XXX; si sviluppa su due piani: a piano seminterrato ampio salone, cucina e bagno; al piano strada quattro camere, bagno e disimpegno. Magazzino seminterrato contenuto entro il terreno in dotazione alla villa. Terreno circostante alla villa che comprende terrazzamenti pavimentati in pietra ad opus incertum, un’autorimessa, magazzini interrati ed una piscina. La restante parte del terreno è sistemata a terrazzamenti e condotta ad uliveto.

L’unità ha una superficie, al lordo delle murature di perimetro ed interne, di 184,00 m² circa distribuiti su due piani. I terrazzamenti al contorno hanno una superficie di circa 256 m²: la loro superficie virtuale, applicando il consueto coefficiente dello 0,15, ascende a 38,40 m². Infine, la superficie commerciale virtuale dell’immobile è di 222,40 m² che si approssima a 222 m². L’altezza interna a piano terra è di m. 2,80. I vani del primo piano, essendo siti sotto tetto, hanno altezza variabile da 2,40 m a 3,15 m.

Il terreno ha una superficie di 4180 m². Al suo interno contiene un box della superficie commerciale al lordo dei muri di 23,7 m², il suddetto magazzino interrato della superficie commerciale di 27,4 m² ed una piscina.

Dati catastali:

L’unità immobiliare è censita nel Comune di Zoagli, (cod. M182) Provincia di Genova, foglio 2, particella 892, zona cens. 1; categoria A/7, classe 1, consistenza 8,5 vani, rendita catastale € 1.448,66.

Il magazzino interrato è censito a catasto fabbricati in Comune di ZOAGLI, (cod. M182) Provincia di Genova, foglio 2, particella 1011, zona censuaria 1; categoria C/2, classe 1; consistenza 20 m²; superficie catastale 28 m²: rendita 60,94 €.

Il terreno è censito a catasto terreni in Comune di Zoagli, (cod. M182) Provincia di Genova foglio 2, particella 1010, qualità uliveto, classe 3, superficie are 41 ca 80, reddito dominicale 14,03 €; reddito agrario 10,79 €.

Stato: Le unità immobiliari risultano utilizzate dalla proprietaria e dai suoi famigliari.

PREZZO BASE: € 417.023,44

OFFERTA MINIMA: € 312.767,60

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA CARTACEA

Le offerte in bollo, in busta chiusa, previo appuntamento telefonico allo 010 0995360 presso lo Studio del Delegato Dott.sa Carla Ricci in Genova Via Colombo 7/6, entro le ore 12,00 del 22/02/2019. Ciascun partecipante, per essere ammesso alla vendita, deve versare una cauzione a garanzia dell’offerta, di importo pari almeno al 10% del prezzo offerto, oltre al deposito a titolo di anticipazione sulle spese dell’importo pari al 15% del prezzo offerto a mezzo assegno bancario circolare non trasferibile intestato a “Esec. Imm. RGE 804/2014”

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA TELEMATICA

Per partecipare occorre la registrazione al sito www.fallcoaste.it e rispettare i requisiti di identificazione, iscrizione ed offerta, incluso il versamento della cauzione, come indicato nelle condizioni generali del sito stesso e nell’avviso di vendita. Il termine ultimo per lo svolgimento delle suddette operazioni è fissato per il giorno 22/02/2019 ore 12.00. Gli ammessi alla gara riceveranno le credenziali di accesso via email (alla email indicata in fase di registrazione) dopo il termine per il deposito delle offerte e prima dell’avvio della gara. Per assistenza in merito alla presentazione delle offerte in modalità telematica si potrà contattare il numero 0444 346211 o scrivere all’indirizzo help@fallco.it.

Per regolarità edilizia, stato dell’immobile, condizioni di vendita consultare Avviso di vendita, Relazione di stima e documentazione sul sito internet “www.astegiudiziarie.it” “www.genovaoggi.notizie.it”, “www.tribunaliitaliani.it” “CambioCasa.it” www.immobiliare.it, www.entietribunali.it, www.genova.repubblica.it, sui siti gestiti dal creditore, www.dobank.com e www.venditegiudiziali.eu ed infine presso lo Studio del Delegato.

Custode: Dott.ssa Carla RICCI. Le richieste di visita dovranno pervenire entro e non oltre 5 giorni lavorativi prima della data fissata per la presentazione delle offerte.

SI SEGNALA CHE PER LA VENDITA DEL PRESENTE IMMOBILE IL TRIBUNALE NON SI AVVALE DI MEDIATORI E CHE NESSUN COMPENSO PER MEDIAZIONE DEVE ESSERE DATO AD AGENZIE IMMOBILIARI.