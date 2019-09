TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONI IMMOBILIARI R.G.E. N. 75/2018

AVVISO DI VENDITA

Il delegato Dott. Stefano Bagliani con studio in Genova via XX Settembre 3/5, avvisa che il giorno 26 novembre 2019 alle ore 09:00 presso il Tribunale di Genova, aula 46, piano 3°, avrà luogo la vendita dei seguenti beni:

LOTTO UNICO:

In Comune di Genova, Via Venezia, civico numero 17, scala B, piena proprietà di unità immobiliare ad uso abitazione, contraddistinta dal numero interno 8, posta al piano secondo, della consistenza catastale di vani 2,5, per una superficie lorda commerciale di mq. 43,65, composta da una camera, corridoio, una zona pranzo con angolo cottura, un bagno e un balcone.

Dati Catastali: l’immobile figura censito al N.C.E.U. di Genova alla sezione GEC, foglio 15, particella 115, subalterno 36, zona censuaria 1, categoria A/3, classe 3, consistenza 2,5 vani, rendita catastale Euro 355,06

PREZZO BASE: EURO 35.560,00

SARANNO COMUNQUE RITENUTE VALIDE, AL FINE DI PARTECIPARE ALLA GARA, OFFERTE NON INFERIORI AD EURO 26.670,00

L’offerente dovrà depositare la propria offerta, presso lo Studio del Professionista Delegato, entro le ore 12:00 del giorno 25 novembre 2019, previo appuntamento telefonico contattando il numero 010.57.00.560.

All’offerta dovrà essere allegato un assegno circolare non trasferibile, intestato ad “Tribunale di Genova R.G.E. n. 75/2018”, di importo non inferiore al 10% del prezzo offerto, da imputarsi a titolo di deposito cauzionale, che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto; è escluso ogni pagamento in forma telematica.

Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo le modalità meglio descritte nell’avviso di vendita.

Per la visita dell’immobile e per ogni ulteriore informazione contattare il Custode giudiziario So.Ve.Mo. S.r.l. 010/5299253.