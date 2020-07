TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONE IMMOBILIARE R.G.E. N. 631/18

AVVISO DI VENDITA

Il delegato Dott. Mario Tappino avvisa che il giorno 15/10/2020 alle ore 11:30 avrà luogo la vendita in modalità sincrona telematica del seguente bene:

LOTTO UNICO: Piena proprietà dell’immobile terra tetto ad uso abitativo sito nel Comune di Varese Ligure (SP) – Loc. S. Pietro Vara – Via Crocetta, edificio 32. L’unità immobiliare è costituita da un’abitazione unifamiliare dislocata su tre livelli (piani terra, primo e secondo) per una complessiva consistenza di 5,5 vani catastali con ingresso indipendente.

Prezzo base: Euro 11.206,05.

Saranno comunque ritenute valide, al fine di partecipare alla gara, offerte non inferiori ad Euro 8.404,54.

Cauzione 10% del prezzo offerto. Offerta minima in aumento Euro 1.000,00. Le offerte telematiche dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del giorno 14/10/2020. Per dettagliata descrizione del lotto, stato di occupazione, regolarità edilizia, urbanistica e catastale, vincoli ed abitabilità, nonché modalità presentazione offerte telematiche, consultare perizia ed avviso di vendita pubblicati sul portale delle vendite pubbliche, sul sito del Tribunale di Genova, nonché sui siti www.astegiudiziarie.it, www.immobiliare.it, www.entietribunali, www.genova.repubblica.it e www.ogginotizie.it. Per informazioni e per visitare l’immobile contattare il Custode So.Ve.Mo Srl.