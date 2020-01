TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA

ESECUZIONE IMMOBILIARE R.G.E. N. 57/2019

AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE

Il Delegato Avv. Andrea Lenzo, con studio in Genova, Salita San Matteo 23/7, AVVISA che il giorno 30 Marzo 2020 alle ore 15:30 presso il Tribunale di Genova, piano III aula 46, saranno posti in vendita senza incanto il seguente immobile:

LOTTO UNICO:

100% della piena proprietà dell’immobile sito in Comune di Sori (GE), Frazione Canepa 36C, posto al piano primo, con ingresso indipendente tramite scala esterna che parte dal giardino di pertinenza, composto da un piccolo ingresso, una grande zona giorno con angolo cottura, zona living e zona pranzo, una camera matrimoniale, una camera singola e un bagno.Dati catastali: censito all’N.C.E.U. del Comune di Sori al F. 15, Mapp. 52, Sub 3, Cat. A3, classe 2, Rendita catastale € 476,43, mq 88, vani 4,5.

PREZZO BASE: € 98.384,00 (EURO NOVANTOTTOMILATRECENTOOTTANTAQUATTRO/00)

NON SARANNO CONSIDERATE VALIDE OFFERTE INFERIORI DI OLTRE UN QUARTO DI TALE PREZZO.

OFFERTA MINIMA AI SENSI DELL’ART. 572 COMMA 3 C.P.C.: € 73.788,00 (EURO SETTANTATREMILASETTECENTOOTTANTOTTO /00).

Le offerte di acquisto, con allegata una marca da bollo di € 16,00, dovranno essere presentate, previo appuntamento telefonico, in busta chiusa presso lo studio del professionista delegato, Avv. Andrea Lenzo, in Genova, Salita San Matteo 23/7, tel. 010/252321 – 010/565324, fax. 010/2466881 entro le ore 12:00 del giorno 27/3/2020, pena l’inefficacia delle offerte medesime.

All’offerta dovrà essere allegata fotocopia del documento di identità valido e del codice fiscale dell’offerente (oltre agli ulteriori documenti sopra indicati) nonché un assegno circolare non trasferibile intestato a “Proc. Esec. Trib. GE 57/2019” per un importo pari al 10% del prezzo offerto a titolo di cauzione. Tale importo verrà trattenuto dalla procedura esecutiva nel caso in cui l’offerente, resosi aggiudicatario del bene, rifiuti di acquistare il bene oggetto dell’aggiudicazione. Escluso ogni pagamento in forma telematica.

Per ulteriori informazioni e per prendere visione dell’immobile rivolgersi al custode Sovemo S.r.l. – Istituto Vendite Giudiziarie, Corso Europa 139 – Genova (tel. 010/5299253 – fax 010/5299252 – email: visitegenova@sovemo.com – sito: www.sovemo.com .

SI SEGNALA CHE PER LA VENDITA DEL PRESENTE IMMOBILE IL TRIBUNALE NON SI AVVALE DI MEDIATORI E CHE NESSUN COMPENSO PER MEDIAZIONE DEVE ESSERE DATO AD AGENZIE IMMOBILIARI.